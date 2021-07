Tennis : Turnier-Halbfinals für Niels McDonald in Waiblingen Endstation

Das Schweriner Tennis-Talent Niels McDonald hat beim U14-Turnier der Europe Junior Tour in Waiblingen den Finaleinzug sowohl im Einzel als auch im Doppel verpasst.

Waiblingen/ Schwerin | Beim U14-Turnier der Europa Junior Tennis Tour in Waiblingen wurde der Schweriner Niels McDonald in den Halbfinals gestoppt. Dabei kam das 1:6, 1:6 im Einzel gegen seinen deutschen Doppelpartner Tom Sickenberger (Bad Vilbel) auch in dieser Deutlichkeit nicht unbedingt überraschend. Sickenberger, der am Ende auch Turniersieger wurde, steht nicht nur in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.