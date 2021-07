Boxen : Traktor-Boxer aus Schwerin verpassen Medaillen bei U17-Europameisterschaften

Bei den europäischen Titelkämpfen der Box-Junioren (U17) in Georgiens Hauptstadt Tbilissi haben die Schweriner Traktor Boxer Ivo Dümpelfeld (52 kg) und Arian Gohar (54 kg) ihre Viertelfinalkämpfe verloren.

Tbilissi/ Schwerin | Aus dem erhofften Griff nach den Medaillen bei den U17-Europameisterschaften ist für das international unerfahrene Boxtrio vom BC Traktor Schwerin nichts geworden. Die Trauben hingen in Tbilissi (noch) zu hoch. Sowohl Arian Gohar (54 kg) als auch Ivo Dümpelfeld (52 kg) mussten am Donnerstag in ihren Viertelfinalkämpfen über einstimmige Punktniederlage...

