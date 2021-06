Leichtathletik : Top-Sprints und große Sprünge im Harz, in Bad Doberan und Rostock

Schwerins junge Leichtathleten bringen sich immer mehr in Form für ihre Meisterschaften. In der U18 zählen Dreispringerin Emmelie Paris und Hürdenläufer Owe Fischer-Breiholz jetzt sogar zum Kreis der Medaillenanwärter.

Schwerin | Osterode, Bad Doberan und Rostock waren am Wochenende jene Orte, in denen sich die Leichtathleten vom Landesleistungszentrum Schweriner SC beweisen konnten. Beim internationalen Sparkassenmeeting im Harzstädtchen Osterode eroberten die SSC-Starter drei Podestplätze. Als Jüngster in der Männerkonkurrenz der Weitspringer wurde Roman Zöllner (20) mit 7,2...

