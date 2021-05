Segeln : Dahnke/Cipra segeln bei 470er EM auf Medaillenkurs

Mit einem Sieg und einem 12. Platz segelten die Plauer Dahnke/Cipra am dritten Tag der 470er EM auf Rang zwei vor.

Vilamoura/Schwerin | Das neuformierte Segel-Duo des Plauer WSV mit Steuerfrau Theres Dahnke und Vorschoter Matti Cipra mischt bei den offenen 470er Europameisterschaften vor Vilamoura in Portugal in der Mixed-Klasse weiter ganz vorn mit. Nachdem die Mecklenburger Crew am zweiten Tag der Titelkämpfe an der Algarve ihren zweiten Rang des Auftakttages gegen Platz vier in der...

