Fußball-Gewinnspiel : „Tipp die Elf“ geht in eine neue Runde

Am Wochenende beginnt die Saison in der Fußball-Bundesliga – es ist also Zeit für unser Gewinnspiel „Tipp die Elf“.

Schwerin | Der Auftakt ist gemacht: 1-0-1-1-0-1-1-1-2-2-0 lautet die Zahlenfolge, mit der Titelverteidiger Frank Meyer aus Grabow die neue Tippsaison eröffnet hat. Ab heute stehen uns in dieser 24. Tippsaison nach jetzigem Stand – falls uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht – 31 hoffentlich spannende Runden bevor, bis Mitte Mai der neue – oder alte? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.