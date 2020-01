Handball-EM : Sieg gegen Portugal: Deutsche Handballer sichern sich Platz 5

Versöhnlicher Abschluss: Durch einen Sieg gegen Portugal haben Deutschlands Handballer die EM als Fünfter beendet.

von dpa

25. Januar 2020, 17:36 Uhr

Deutschlands Handballer haben die Europameisterschaft als Fünfter beendet. Die DHB-Auswahl gewann am Samstag vor rund 6000 Zuschauern in Stockholm das bedeutungslose Platzierungsspiel gegen Portugal mit 29:27 (14:13). Bester Werfer im Team von Bundestrainer Christian Prokop, in dem Kapitän Uwe Gensheimer und Abwehrstratege Hendrik Pekeler kurzfristig ausfielen, war Julius Kühn mit sechs Toren. Auch der zweite Abwehrchef Patrick Wiencek fehlte wegen Knieproblemen.