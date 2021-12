Motorsport : Speedway-Grand-Prix findet zu Pfingsten wieder in Teterow statt

Der fünfte Speedway-Grand-Prix in Teterow soll am 4. Juni stattfinden. Das 100. Bergringrennen steigt einen Tag später.

Teterow | Teterow trägt am Pfingstsonnabend 2022, den 4. Juni, den Deutschland-Grand-Prix im Speedway aus. Es ist seit 2016 der fünfte in der Bergringstadt. Einen Tag später startet das 100. Bergringrennen, das wie der Grand Prix wegen Corona zweimal ausgefallen ist. Ab dem 6. Dezember sind Karten online unter www.bergring-teterow.de, in der Teterower Touristen...

