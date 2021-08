Chefin der Formel-1-Strecke : Spa-Direktorin Nathalie Maillet ermordet – Ehemann unter Verdacht

Die Geschäftsführerin der belgischen Formel-1-Rennstrecke Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, ist tot. In ihrem Haus wurden drei Leichen gefunden.

Gouvy | Zwei Wochen vor dem Großen Preis der Formel 1 in Spa erschüttert ein mutmaßlicher Doppelmord Belgien und den Rennsport: Nathalie Maillet, Direktorin der Rennstrecke in Spa, ist am Sonntag in ihrem Haus in Belgien tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die 51-Jährige gewaltsam ums Leben. Nachbarn meldeten der Polizei Schüsse in der...

