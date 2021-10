Volleyball : SSC schwenkt mit EC-Spiel gegen Nantes auf 2G-Regelung um

Ab Mitte November dürfen nur noch Geimpfte und Genesene die Spiele des SSC als Zuschauer in der Palmberg-Arena erleben. Damit kann der Volleyball-Rekordmeister seine Zuschauerzahlen verdoppeln und wichtige Einnahmen generieren.

Schwerin | Seit einiger Zeit wurde im Verein schon darüber diskutiert, jetzt ist es amtlich: Der SSC Palmberg Schwerin wird in Sachen Zuschauereinlass von der 3G- auf die 2G-Regelung umschwenken. Beim Schweriner Heimspiel zum CEV-Auftakt gegen Frankreichs Vertreter VB Nantes am 17. November sollen erstmals ausschließlich Geimpfte und Genesene als Zuschauer in di...

