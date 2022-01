Volleyball-Bundesliga : SSC nimmt gegen VfB erfolgreich Revanche für Hinrunden-Niederlage

Nach dem 0:3 zu Beginn der Bundesliga-Saison in der Suhler Wolfsgrube wollten die SSC-Volleyballerinnen zu Hause gegen den VfB Suhl den Spieß umdrehen. Das gelang, der Rekordmeister gewann mit 3:0.

Schwerin | Der deutsche Rekordmeister SSC hat mit seiner Bundesliga-Aufholjagd am Samstagabend da weitergemacht, wo er am Mittwoch beim 3:0-Erfolg zum Jahresauftakt in Potsdam aufgehört hat. Vor immerhin wieder 200 erlaubten Fans in der heimischen Palmberg-Arena bezwang die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski als Tabellenfünfter den Tabellenzweiten VfB Suhl m...

