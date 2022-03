Volleyball Bundesliga : SSC gewinnt Fünfsatz-Krimi bei den Roten Raben Vilsbiburg

Die SSC-Volleyballerinnen haben Teil eins ihres Doppelauftritts in Bayern gemeistert. Bei den Roten Raben Vilsbiburg gewannen sie am Mittwochabend mit 3:2. Am Sonnabend geht es in Straubing weiter.

Vilsbiburg/Schwerin | Das erste Minimalziel ist noch nicht geschafft: Mit dem 3:2 (16, -24, 20, -21, 8)-Erfolg am Mittwoch bei den Roten Raben Vilsbiburg fuhr der SSC „nur“ zwei von drei Punkten ein, hat nun 42 Zähler auf dem Konto und braucht noch einen, um von Rang vier nicht mehr verdrängt werden zu können. Klare Sache für den SSC im ersten Satz Der SSC, bei dem n...

