Volleyball : SSC bestätigt: Stephanie Samedy Neuzugang auf der Diagonalposition

Der SSC hat eine neue Spielerin für die Diagonalposition verpflichtet. Wie wir bereits spekuliert hatten, handelt es sich dabei um Stephanie Samedy, die für die Minnesota Gophers in der College-Liga der USA brillierte.

Schwerin | Was wir an dieser Stelle bereits zu Wochenbeginn spekuliert hatten, hat der SSC Palmberg Schwerin am Mittwoch nun bestätigt: Die US-Amerikanerin Stephanie Samedy ist der langersehnte Neuzugang auf der Diagonalposition im Team des deutschen Volleyball-Rekordmeisters der Frauen. SSC erste Profistation nach erfolgreichem Psychologie-Studium Spätest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.