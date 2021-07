Leichtathletik : SSC-Weitspringer Roman Zöllner kämpft um ein Ticket zur U20-EM

Bei der Junioren-Gala in Mannheim geht es am Wochenende um die Nominierung für die U20-EM der Leichtathleten in Tallinn. Einer der sechs EM-Aspiranten aus MV ist Roman Zöllner, Weitspringer des SSC.

Mannheim/Schwerin | Rund 300 Leichtathletik-Talente aus acht Nationen sind bei der 27. Bauhaus Junioren-Gala an diesem Wochenende in Mannheim am Start. Für die deutschen Teilnehmer dieses Einladungswettkampfes geht es darum, die Nominierung zu den U20-Europameisterschaften in Tallinn (15. bis 18. Juli) zu erlangen. Maximal drei Starter darf der DLV in der estnischen Haup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.