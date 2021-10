Volleyball : SSC verpasst auch im dritten Anlauf den ersten Sieg der Saison

Nach zweimal 2:3 zu Beginn der Saison haben die SSC-Volleyballerinnen auch beim VfB Suhl noch nicht in die Erfolgsspur gefunden. 0:3 (-22, -22, -18) endete das Bundesligaduell beim Überraschungsteam der vorigen Saison.

Suhl/Schwerin | Nach den beiden 2:3-Heimniederlagen zum Saisonbeginn gegen den Dresdner SC im Supercup und gegen den SC Potsdam zum Bundesliga-Auftakt gegen den SC Potsdam, wollten die SSC-Volleyballerinnen im dritten Anlauf endlich den Bock umstoßen. Im Bundesliga-Duell beim VfB Suhl sollte in dessen Wolfsgrube am Samstagabend endlich der erste Sieg her. Doch das Üb...

