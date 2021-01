Volleyball-Bundesliga : SSC Palmberg feiert klaren Heimsieg

SSC-Volleyballerinnen bleiben mit 3:0 über Vilsbiburg in der Erfolgsspur und scheinen gerüstet für die Champions League.

Schwerin | Die Volleyballerinnen des SSC haben am Mittwochabend in der heimischen Palmberg-Arena nahtlos dort weitergemacht, wo sie vier Tage zuvor an gleicher Stelle beim 3:1 über die Ladies in Aachen im letzten Satz aufgehört hatten. Mit einer über weite Strecke...

