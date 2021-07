Volleyball : SSC-Volleyballerinnen erwartet ein anspruchsvoller Liga-Auftakt

Zuerst zu Hause gegen den SC Potsdam, danach zum erstarkten VfB Suhl und dann Gastgeber für Meister Dresdner SC: Die SSC-Volleyballerinnen müssen voll konzentriert sein, um in der Bundesliga einen Fehlstart zu vermeiden.

Schwerin | Die SSC-Volleyballerinnen starten mit einem Heimspiel in die neue Saison, das es in sich hat. Als Gast in der Schweriner Palmberg-Arena wird am Mittwoch, dem 6. Oktober, der SC Potsdam erwartet. Sport1 zeigt die um 18.30 Uhr beginnende Partie live im Free-TV, gab dazu am Montag die Volleyball-Bundesliga anlässlich der Veröffentlichung der Spielpläne b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.