Volleyball Bundesliga : SSC will gegen Vilsbiburg nachlegen und Erfurt-Sieg veredeln

In Erfurt haben die SSC-Volleyballerinnen jüngst mit dem 3:2 ihre Niederlagenserie gestoppt. Der erste Saisonsieg ist aber nur wirklich etwas wert, wenn sie nun zu Hause gegen Vilsbiburg den zweiten folgen lassen.

Schwerin | Nach dem 3:2-Sieg vom vorigen Wochenende in Erfurt, dem ersten des SSC in dieser Saison, war die Erleichterung in den Reihen des deutschen Rekordmeisters wie man so sagt mit Händen zu greifen. „Wir haben uns dort durch ein schwieriges Spiel durchgekämpft zum ersten Saisonsieg. Das war ein ganz wichtiger Schritt, aber wir sind noch nicht über den Berg“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.