Leichtathletik : SSC-Stabhochspringer Tom Linus Humann wird Meisterschaftsvierter

Während Gillian Ladwig seine Anfangshöhe reißt, stellt Tom Linus Humann mit 5,40 m seinen Hausrekord ein und verpasst Bronze knapp.

Braunschweig/Schwerin | Die von vielen Startabsagen, aber auch von einigen Achtungszeichen mit Blick auf die Olympischen Spiele geprägten deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig begannen am Sonnabend für das Startertrio vom Schweriner SC mit Licht und Schatten. In der Stabhochsprungkonkurrenz der Männer, in der sich Oleg Zernickel (Landau) mit der übersprung...

