Stabhochsprung : Tom Linus Humann vom SSC springt so hoch wie einst Wolfgang Nordwig

Stabhochspringer Tom Linus Humann vom SSC hat in Dortmund seinen Hausrekord auf 5,50 Meter verbessert – jene Höhe, mit der Wolfgang Nordwig aus Jena 1972 Olympiasieger wurde. Und um ein Haar wäre es noch höher gegangen.

Dortmund/Schwerin | Stabhochspringer Tom Linus Humann vom Schweriner SC hat zum DDR-Sportidol Wolfgang Nordwig aufgeschlossen. Nicht in der Erfolgsbilanz, versteht sich. Da thront der 1972er Olympiasieger aus Jena national immer noch über allen. Aber in der Höhe. Mit 5,50 m sprang der Schweriner am Freitagabend in Dortmund beim PSD-Meeting genauso hoch wie Nordwig bei se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.