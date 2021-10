Kritik am Profisport : Rapper und Hansa-Fan Marteria: „Der Fußball ist vergiftet“

Starke Kritik vom 38-jährigen Musiker, der selbst in der Hansa-Jugend und der U17-Nationalmannschaft spielte.

Rostock | Der Musiker Marteria kritisiert die Mentalität heutiger Fußballer. „Der Fußball ist vergiftet“, sagte der Rapper dem Magazin „Playboy“. „Die Leute spielen nicht mehr aus Ehre. Sie fahren nicht zu Olympia für ihr Land, weil sie da nichts verdienen – das ist so öde.“ Der aus Rostock stammende 38-Jährige spielte in der Jugend des FC Hansa und in der U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.