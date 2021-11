Radsport : Stefan Nimke zieht Schlussstrich unter seine Weltklassekarriere

Mehr als zweieinhalb Jahrzehnte war Stefan Nimke auf den Radsportbahnen der Welt zu Hause. Jetzt, mit 43 Jahren, verabschiedet sich der Olympiasieger und sechsfache Weltmeister in den sportlichen Ruhestand.

Schwerin | In dieser Woche ging endgültig eine Ära zu Ende. Stefan Nimke wurde durch den Radsportverband Mecklenburg-Vorpommern offiziell aus dem Leistungssport verabschiedet. Wie schon einmal, 2012, vor neun Jahren. Weil aber seinerzeit für ihn verletzungsbedingt in letzter Minute Olympia in London als geplantes großes Finale geplatzt war, hätte sich alles i...

