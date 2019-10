Nach Aufregung um Instagram-Like : Özil, Kaepernick oder Curry – diese Sportler lösten politische Debatten aus

Sportler können ihre Popularität nutzen, um politische Debatten anzustoßen – mal passiert dies gewollt, mal ungewollt.

von Alexander Barklage

14. Oktober 2019, 16:55 Uhr

Hamburg | Spätestens seit dem sich die beiden deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren ließen, weiß man auch hierzulande um die Sprengkraft vermeintlicher politischer Gesten und Statements von Sportstars. Wochenlang hatte (Fußball)-Deutschland damals über das Foto diskutiert, neben der historischen WM-Blamage des DFB-Teams folgte später auch der öffentlichkeitswirksame Rücktritt Mesut Özil aus der Nationalmannschaft. Während Ilkay Gündogan sich öffentlich für das Foto mit Erdogan entschuldigt und sich im Nachhinein distanziert hatte, warf Özil dem Verband später Rassismus vor.

Gündogan erneut im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit

Nicht viel mehr als ein Jahr später mutet es fast an, als würde sich diese unrühmliche Geschichte wiederholen: Gündogan und Teamkollege Emre Can hatten ein Instagram-Foto des türkischen Nationalspielers Cenk Tosun geliked, das türkische Nationalspieler zeigt, die nach dem 1:0-Siegtor gegen Albanien mit der Hand an der Stirn salutieren. Der Militärgruß sei den bei der "Operation Friedensquelle" eingesetzten Soldaten gewidmet gewesen, teilte der türkische Fußballverband mit. Der türkische Militäreinsatz richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien und wird international scharf kritisiert.

Gündogan und Can nahmen ihre Likes bei Instagram später wieder zurück. Gündogan betonte, er habe sein Like für das umstrittene Bild "bewusst zurückgenommen", als er gesehen habe, dass seine Reaktion "politisch gewertet wurde. Wahr ist, dass ich mich für meinen ehemaligen Teamkollegen aus der DFB U21 gefreut habe, dass er das Siegtor gemacht hat." Der mediale "Shitstorm" war aber schon nicht mehr einzudämmen.

Während sich Can und Gündogan erneut darauf beriefen, nicht bewusst gehandelt zu haben, nutzen andere Sportstars nicht selten die sozialen Netzwerke bewusst, um sich politisch zu äußern oder auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Eine Auswahl im Folgenden:

Colin Kaepernick

Der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, weigerte sich im August 2016, vor einem NFL-Spiel für die Nationalhymne aufzustehen. Damit wollte Kaepernick gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA protestieren. Seitdem ist das politische Statement auch im zuvor so unpolitischen Football ein großes Thema. Auch US-Präsident Trump schaltete sich immer wieder in diese Deabtte ein und forderte knieende Spieler aus der NFL zu verbannen. Kaepernick hat bis heute nicht mehr in der NFL gespielt, weil kein Team ihn verpflichten will – aufgrund der politischen Brisanz.



Stephen Curry und LeBron James

Basketball-Star Stephen Curry hatte im September 2017 mitgeteilt, dass er die obligatorische Einladung des Präsidenten für NBA-Champion Golden State Warriors nicht annehmen wolle. "Indem wir handeln und nicht dort hingehen, können wir hoffentlich Veränderungen anregen, für das, was wir in diesem Land tolerieren und was wir akzeptieren", sagte der 28-Jährige: "Ich glaube nicht, dass dieser Schritt alles besser macht. Aber es ist meine Möglichkeit, Dinge anzusprechen."







"Ins Weiße Haus eingeladen zu werden, ist eine große Ehre für ein Meister-Team. Stephen Curry zögert, daher ist die Einladung zurückgezogen", twitterte Trump.







Prominente Unterstützung erhielt Curry von Superstar LeBron James vom NBA-Rivalen Cleveland Cavaliers. "Du Penner", twitterte James in Richtung Trump: "Stephen Curry hat schon gesagt, dass er nicht kommt. Also gibt es keine Einladung. Ins Weiße Haus zu kommen, war eine große Ehre, bis du aufgetaucht bist."



Seit dem Trump US-Präsident ist, nahmen schon einige Sportteams und Sportler die obligatorische Einladung ins Weiße Haus nicht an. Zuletzt erklärte das US-Frauen-Fußballteam mit ihrer Kapitänin Megan Rapinoe, dass es sich nicht mit Trump treffen wolle.

Tommie Smith und John Carlos





1968 ging ein Bild von den Olympischen Spielen in Mexiko um die Welt. Tommie Smith und John Carlos, die im 200-Meter-Lauf Gold und Bronze gewonnen hatten, streckten bei der Siegerehrung die mit einem schwarzen Handschuh bekleidete Faust in den Himmel. Diese Geste war als Protest gegen die Rassendiskriminierung in den USA gemeint. Beide Sportler wurden daraufhin suspendiert.



Josip Simunic

Offen zur Schau getragene politische Zeichen können auch in eine ganz andere Richtung gehen. So wie bei Josip Simunic. Der frühere Bundesliga-Profi von Hertha BSC hatte nach einem Spiel Kroatiens gegen Island und der geglückten Qualifikation für die WM 2014 über Megafon den Ustascha-Gruß „Für die Heimat – bereit“ gebrüllt. Die Ustascha ist ein faschistischer Geheimbund. Der Weltfußballverband Fifa sperrte Simunic wegen "Anstiftung zur Fremdenfeindlichkeit" für zehn Spiele.



In Italien ist der Fußball besonders politisch, die Fanlager der Clubs klar in rechts und links aufgeteilt. Der frühere Lazio-Kapitän Paolo Di Canio machte aus seiner rechtsradikalen Einstellung kein Geheimnis und zeigte 2005 während Liga-Spielen mehrfach den römischen Gruß, der dem ehemaligen Diktator Benito Mussolini gilt. Was der italienische Verband jeweils mit Geldstrafen ahndete. Im September 2016 wurde Di Canio als Fußballexperte vom Fernsehsender Sky entlassen, nachdem dort Bilder von seinem rechten Oberarm mit der Tätowierung "Dux" (Führer) zu sehen waren.