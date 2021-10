Segeln : Piraten ersegeln Titel und Medaillen bei deutschen Meisterschaften

Bei den deutschen Pirat-Meisterschaften auf dem Dümmer See in Niedersachsen haben zwei MV-Crews in den letzten beiden Wettfahrten noch Gold und Silber aus dem Feuer gerissen.

Vechta/Güstrow | Bei den deutschen Jugendmeisterschaften auf dem Dümmer See in Niedersachsen war das MV-Nachwuchs-Team der Pirat-Segler so erfolgreich wie noch nie zuvor. Emma Leja/Daria Vorobyova (Röbeler Segelverein Müritz) verteidigten ihren Titel und Maurice Bachmeyer/Marie Luise Bark (Wassersportverein Güstrow) wurden Vizemeister. Dazu gewannen Mads-Ove Pagel/Fel...

