Volleyball : Per Reisebus in die Anti-Corona-Isolation am Teutonengrill

Die deutschen Volleyballfrauen spielen beim Turnier der Nations League in Italien und müssen sich dafür einen Monat lang in Rimini in eine weitestgehende Isolation begeben.

Rimini/Schwerin | Mit einer zweigeteilten Busreise sind die deutschen Auswahl-Volleyballerinnen nach Italien zum Turnier der Nations League und zugleich in ihr wohl größtes Abenteuer überhaupt gestartet. Am Mittwoch ging es zunächst von Schwerin aus nach Vilsbiburg vor den Toren Münchens. Und von dort aus zog der Tross am Freitag weiter nach Rimini an der italienischen...

