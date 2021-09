Leichtathletik : Olympiasieger Gerd Wessig beendet ehrenamtliche Tätigkeit im SSC

Beim SC Traktor Schwerin reifte Gerd Wessig zum Olympiasieger. Beim Nachfolger Schweriner SC arbeitete er über Jahrzehnte als Funktionär und Trainer für die Leichtathletik. Jetzt geht er in den sportlichen Ruhestand.

Schwerin | Hochsprung-Legende Gerd Wessig hat sich alles reiflich überlegt. „Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu gehen“, sagte er. Sein Vorzeigeathlet Luca Meinke, den er als Hochsprungtrainer zu Rang fünf bei der U20-WM 2018 geführt hatte, hat – in einvernehmlicher Absprache mit seinem Coach – gerade ein Studium an der Texas University in den USA a...

