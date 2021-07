Fußball-Testspiele : Niederlage in der Nachspielzeit

Erst nach Ablauf der regulären 90 Minuten kassierte Neu-Oberligist FC Mecklenburg Schwerin gegen den Niendorfer TSV den Gegentreffer zum 1:2.

Schwerin | Im siebten seiner zehn Testspiele vor dem Start in die Saison der Fußball-Oberliga kassierte der FC Mecklenburg Schwerin eine Niederlage. Gegen den Hamburger Oberligisten Niendorfer TSV hieß es am Ende 1:2. Schwerin war durch Rafael da Silva Cruz in der 31. Minute in Führung gegangen. Die Gäste glichen bereits acht Minuten später durch Hassan Zarei...

