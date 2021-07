Springreiten in Neustadt (Dosse) : Nachwuchs-Reiter des Landes trumpfen bei Jugend-Spring-Trophy auf

Der Springreiter-Nachwuchs aus MV gewann beim „Turnier der Vorbilder“ in Neustadt (Dosse) zwei von drei Team-Entscheidungen und stellte mit Lilli Plath (Poel) und Hendrik Greve (Gadebusch) auch zwei Einzel-Sieger.

Neustadt (Dosse) | Mit einem Mecklenburger Sieg hatte die Jugend-Spring-Trophy in Neustadt (Dosse) am Wochenende angefangen. Hendrik Greve (Gadebusch) gewann mit Amira die 1. Abteilung des Auftaktspringens (Kl.L) der Kleinen Tour für die U18-Reiter. Am Ende stand mit 176 Punkten der Sieg für Hendrik Greve in der Kleinen Tour. Unter den 61 Startern aus allen ostdeutschen...

