Opoku „erheblich rassistisch beleidigt“ : DFB-Urteil nach Rassismus-Eklat: MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück wird wiederholt

Es war der erste Spielabbruch nach einem Rassismus-Vorfall im bundesweiten Profifußball - nun hat der Deutsche Fußball-Bund entschieden, dass die Drittliga-Partie des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück wiederholt wird.

Osnabrück | Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat für das abgebrochene Meisterschaftsspiel der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück am 19. Dezember 2021 in Duisburg ein Wiederholungsspiel angeordnet. Grund für den Abbruch in der 35. Minute war laut einer DFB-Mitteilung, die sich auf das Urteil des DFB-Sportgerichtes bezieht...

