Wer wird neuer Bundestrainer? : Nach Löw-Ankündigung: Das sagt Jürgen Klopp zur Nachfolger-Debatte

Wer übernimmt ab Sommer den Job des Bundestrainers? Jetzt äußert sich Jürgen Klopp zu ersten Gerüchten.

München | Jürgen Klopp hat ausgeschlossen, nach der Fußball-EM Nachfolger von Joachim Löw zu werden. "Nein, ich werde in oder nach diesem Sommer nicht als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen", sagte der Coach des FC Liverpool am Dienstag. Löw hatte zuvor überraschend verkündet, seinen bis 2022 laufenden Vertrag schon nach der Europameisterschaft in die...

