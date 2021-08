Leichtathletik : Mehrkampftalente bei Landesmeisterschaften vorn dabei

Mit insgesamt vier Titelgewinnen konnten Mehrkampf-Talente aus Schwerin, Mühl-Rosin und Schlagsdorf am Wochenende bei den Landesmeisterschaften der U10/U12 und U14 in Bad Doberan auftrumpfen.

Bad Doberan | Vier Landesmeistertitel durften die Leichtathletik-Talente aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung am Wochenende in Bad Doberan bei den Landesmeisterschaften der Altersklassen U10/ U12 im Mehrkampf sowie im Blockwettkampf der U14 bejubeln. In der Altersklasse 13 triumphiert der SSC bei Jungs und Mädchen Bei den gleichaltrigen Mädchen lieferte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.