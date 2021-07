Greifswald : Mecklenburg-Vorpommern ermittelt seine Tennis-Landesmeister

In Greifswald werden am Wochenende die Tennis-Landesmeisterschaften ausgetragen. Favoriten in den Einzeln sind Titelverteidigerin Emma Ansorge (Neubrandenburg) sowie der Greifswalder Adrian Ahorn bei den Herren.

Greifswald/Schwerin | Mit den Landesmeisterschaften der Damen und Herren findet vom Freitag bis Sonntag die wichtigste Tennis-Veranstaltung unter der Regie des MV-Landesverbandes statt. Gastgeber ist die HSG Uni Greifswald auf ihrer Sechs-Felder-Anlage in der Pappelallee. Der Warnemünder Dieter Bursche, der vor kurzem als Präsident des MV-Tennisverbands wiedergewählt wurde...

