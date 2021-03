Boxerin aus Greifswald : Manukyan löst Ticket für die U19-Weltmeisterschaften

Leichtgewichtlerin Ani Manukyan hat sich mit starkem Auftritt beim Brandenburg Cup nachhaltig für die WM empfohlen

Königs Wusterhausen | Nachwuchsboxerin Ani Manukyan hat in der 60-Kilo-Klasse das Ticket zur U19-WM im Mai in Kielce (Pol) erkämpft. Die Greifswalderin setzte sich beim Brandenburg-Cup in Blossin bei Königs Wusterhausen im entscheidenden Kampf klar gegen Emily Perthold aus Thüringen durch. Alle fünf Kampfrichter hatten die MV-Boxerin in allen drei Runden vorn. Zuvor hatte ...

