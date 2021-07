Leichtathletik : Leichtathletik-Talente vom SSC chancenreich bei Meisterschaften

Bei den deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften in Rostock hat der SSC mit Roman Zöllner im Weitsprung, Owe Fischer-Breiholz über 400 m Hürden und Emmelie Paris im Dreisprung drei Medaillenaspiranten am Start.

Rostock/Schwerin | Mit fünf seiner Talente startet der Schweriner SC am Wochenende bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Rostock. Drei dürfen sich mehr oder minder große Medaillenchancen ausrechnen. So trifft im Weitsprung der U20 am Sonntag um 10.40 Uhr der frischgebackene Achte der U20-EM von Tallinn, Roman Zöllner (Bestleistung 7,62 m), auf...

