EM in Basel : Mit langen Anzügen: Turnerinnen setzen Zeichen gegen Sexualisierung

Deutschlands Turnerinnen sorgen bei der EM in Basel mit langen Gymnastikanzügen für Aufsehen.

Basel | Deutschlands Turnerinnen setzten bei der Europameisterschaft in Basel ein Zeichen gegen Sexualisierung im Sport: Nach dem Auftakt von Sarah Voss gingen am Freitag auch die beiden Stuttgarterinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui in langen Gymnastikanzügen aufs Podium. Die drei Sportlerinnen erhoffen sich damit einen Trend gesetzt zu haben und möglichst vie...

