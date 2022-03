Breitensport : Landgestüt Redefin ist Schauplatz des 1. SVZ-Firmenlaufs

Im Landgestüt Redefin findet am 28. April der 1. SVZ-Firmenlauf statt. Die Siegerstaffel wird mit einem 1000-Euro-Scheck belohnt, der an einen Verein eigener Wahl gespendet werden soll.

Redefin | „Die Läufer werden unsere Pferde bestimmt nicht scheu machen. Sie haben schon Erfahrung mit Musik und Publikum“, ist sich Kirsten Stelljes sicher. Stelljes arbeitet in der Verwaltung des Gestüts Redefin. Also dort, wo am 28. April der 1. Firmenlauf der Schweriner Volkszeitung stattfinden wird. Ein schöner Ort. Nicht nur für die Pferdezucht und Sport a...

