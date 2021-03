Volleyball-Bundesliga : SSC Schwerin empfängt Dresden zum letzten Liga-Heimspiel

Im letzten Heimspiel kann der SSC mit einem Sieg gegen den Dresdner SC Platz drei der Bundesliga-Punkterunde sichern.

Schwerin | Elf Tage nach ihrem souveränen Endspielsieg im DVV-Pokal mit dem 3:0 gegen den SC Potsdam geht es für die Volleyballerinnen des SSC in der Bundesliga weiter. Und das zum Abschluss der Hauptrunde mit einem Doppelschlag, der es in sich hat. Zunächst gastiert der Tabellenzweite Dresdner SC am Donnerstag um 18 Uhr (live auf Sport1) zu einem der hoffent...

