Interview vor der Vierschanzentournee : Karl Geiger: Ich werde alles raushauen

Mspiel in Oberstdorf startet am 29. Dezember für Karl Geiger die Vierschanzentournee. Der deutsche Skispringer geht beim ersten Highlight der Saison als Mitfavorit ins Rennen. Im Interview spricht der 27-Jährige über seine Chancen, seine Heimat und die nahenden Olympischen Spiele in China.

Oberstdorf | Herr Geiger, Sie haben gesagt, es wird Zeit, dass 20 Jahre nach Sven Hannawald wieder ein deutscher Skispringer die Vierschanzentournee gewinnt. Wie stehen die Chancen dafür? Schon in den vergangenen Jahren hat immer einer der deutschen Springer vorne mitgemischt, deshalb stehen die Chancen sehr gut. Deswegen glaube ich, dass wir die Tournee mal kn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.