Straßenradsport : Hofmann Radteam holt Sieg und Podestplätze in Bad Bramstedt

Mit dem Sieg von Danny Müller-Nimke (Hobbyfahrer) sowie den zweiten Plätzen von Daniel Rackwitz (Amateure) und Antonia Keidel (Hobby Frauen) erwischte das Schweriner Hofmann Radteam einen Top-Auftakt in den S-Cup 2022.

Bad Bramstedt/Schwerin | Nachdem neben vielen anderen Radrennen auch der S-CUP in den letzten zwei Jahren von Absagen durch Corona betroffen war, fiel am nun endlich der Startschuss in die neue Saison. Erstmals konnte Bad Bramstedt viele Radrennfahrerinnen und -fahrer der Amateur- und Hobby-Klassen mit einem anspruchsvollen Kurs als Austragungsort begrüßen. Je nach Rennklasse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.