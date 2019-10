Nach Weltrekorden im Marathon und Triathlon : Höher, schneller, weiter? Experte sicher: "Wir sind sehr nahe am Limit"

Nach den Bestmarken im Marathon und beim Ironman auf Hawaii stellt sich die Frage, wo das menschliche Limit liegt.

16. Oktober 2019, 13:08 Uhr

Hamburg | "I believe no human is limited" – "Kein Mensch ist (in seinen Fähigkeiten) begrenzt." Dieses Zitat stammt von Eliud Kipchoge und wurde geäußert vor dessen bahnbrechenden Versuch, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen. Wenn man sich Kipchoges anschließende Leistung am vergangenen Freitag in Wien vor Augen hält, mag man das auch glauben. Der 34-jährige Kenianer blieb als erster Mensch über die Marathon-Distanz unter zwei Stunden und kam in der Zeit von 1:59,40 Stunden ins Ziel.

Auch wenn diese Zeit offiziell nicht als Weltrekord in die Annalen eingehen wird – aufgrund der laborähnlichen Bedingungen – war es trotzdem ein geschichtsträchtiger Moment. "Ich habe gezeigt, dass es kein Limit gibt, wenn man nur will", erklärte der Kenianer nach seinem Heldenlauf.





Kipchoges Bestmarke war am vergangenen Wochenende nicht das einzige sportliche Highlight. Am Samstag erreichte der deutsche Triathlet Jan Frodeno beim Ironman auf Hawaii nach 7:51,13 Stunden die Ziellinie – nie war bei diesem Wettbewerb ein Mann schneller. Frodeno gab nach dem Rennen glücklich zu Protokoll: "Ich glaube, es war der Tag, den ich meine Karriere lang gesucht habe."







Am Sonntag überraschte dann auch noch Kipchoges Landsfrau Brigid Kosgei mit einem neuen offiziellen Marathon-Weltrekord. Die 25-Jährige gewann den Lauf mit einer Zeit von 2:14,04 Stunden und verbesserte die 16 Jahre alte Bestmarke der Britin Paula Radcliffe somit um 1:21 Minuten.







Angesichts dieser Leistungen und immer wieder purzelnder Rekorde und Bestmarken im Leistungssport fragen stellt sich vielen Fans und neutralen Betrachtern die Frage: Wie schnell, wie weit, wie hoch kann es für den Menschen zukünftig noch gehen?

"Der Aufwand der Sportler wird immer höher"

"Wir sind schon sehr nahe am Limit", erklärt Professor Doktor Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Bloch arbeitet im Institut für molekulare und zelluläre Sportmedizin und verfolgt die Jagd nach Weltrekorden schon lange. "Der Aufwand der Sportler Rekorde zu brechen, wird immer höher. Die eine oder andere Veränderung in Sachen Weltrekorde wird es auch in Zukunft noch geben. Vor allem in den Ausdauerdisziplinen kann man noch an einigen Stellschrauben drehen", glaubt Bloch.



Der offizielle Marathon-Weltrekord bei den Männer liegt aktuell bei 2:01,39 gelaufen von Eliud Kipchoge beim Berlin Marathon 2018. Vor 16 Jahren lag der Weltrekord noch bei 2:04,55 Stunden. "Ein paar Minuten wird man im Marathon sicherlich noch rausholen können", ist sich Bloch sicher, "wo und wann genau das Limit erreicht ist, kann niemand vorhersagen.



100 Meter in unter 9 Sekunden?

Vor allem bei den Sprintdisziplinen glaubt Bloch hingegen nicht mehr an große Veränderungen. Der 100-Meter-Weltrekord (9,58 Sekunden) von Usain Bolt, den der Jamaikaner bei der WM in Berlin lief, ist bereits aus dem Jahr 2009. Bei der WM in Doha gewann der US-Amerikaner Chris Coleman in Weltjahresbestzeit von 9,76 Sekunden. Nicht schlecht, aber längst nicht auf Bolt-Niveau. Auf die Frage, ob ein Mensch jemals unter 9 Sekunden laufen wird, hat Bloch eine deutliche Meinung: "Nein, mit dem Typus Mensch, den wir im Moment haben, glaube ich das nicht. Das ist so weit weg, dafür ist der menschliche Muskel und der biomechanische Aufbau des Körpers gar nicht gemacht." Der Weltrekord bei den Frauen datiert aus dem Jahr 1988 und wurde aufgestellt von der bereits verstorbenen Florence Griffith-Joyner, die während und nach ihrer Laufbahn immer wieder mit Doping-Vorwürfen zu kämpfen hatte.

"Nein. Mit dem Typus Mensch, den wir im Moment haben, glaube ich das nicht. Das ist so weit weg, dafür ist der menschliche Muskel und der biomechanische Aufbau des Körpers gar nicht gemacht." Prof. Dr. Wilhelm Bloch auf die Frage, ob der Mensch 100m unter 9 Sekunden laufen kann.





Auch im Hoch- und Weitsprung ist das Ende der Fahnenstange wohl bereits erreicht. Bob Beamons Jahrhundert-Sprung auf 8,90 Meter bei den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 hatte 23 Jahre Bestand, ehe Mike Powell 1991 in Tokio fünf Zentimeter weiter sprang.

Bei den Frauen hat der Rekord (7,52 Meter) der damaligen Sowjet-Russin Galina Tschistjakowa aus dem Jahr 1988 immer noch Bestand. Zum Vergleich: Bei der WM in Doha gewann die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo die Konkurrenz deutlich mit einem Sprung auf 7,30. Alle anderen Teilnehmerinnen schafften es nicht einmal über die 7-Meter-Marke. Auch die Hochsprung-Weltrekorde scheinen derzeit in Stein gemeißelt zu sein. Seit 1987 (Frauen) und 1993 (Männer) wurden die Rekordhöhen von 2,09 Meter (Frauen) und 2,45 Meter (Männer) nicht mehr angetastet.



Ausgewählte Leichtathletik-Weltrekorde Übersicht: Leichtathletik-Weltrekorde Disziplin Leistung Sportler Datum Männer 100m 9,85 Usain Bolt 16.8.2009 200m 19,19 Usain Bolt 20.8.2009 400m 43,03 W. v. Niekerk 14.8.2016 Marathon 2:01,39 E. Kipchoge 16.9.2018 Hochsprung 2,45m J. Sotomayor 27.7.1993 Weitsprung 8,95m M. Powell 30.8.1991 Diskus 74,08m J. Schult 06.6.1986 Frauen 100m 10,49 F. Griffith-Joyner 16.7.1988 200m 21,34 F. Griffith-Joyner 29.9.1988 400m 47,60 M. Koch 6.10.1985 Marathon 2:14,04 B. Kosgei 13.10.2019 Hochsprung 2,09m S. Kostadinowa 30.8.1987 Weitsprung 7,52m G. Tschistjakowa 11.6.1988 Diskus 76,80m G. Reinsch 09.7.1988





Leistungsmaximum bei den technischen Disziplinen erreicht

Auch bei den technischen Leichtathletik-Disziplinen sieht Professor Bloch zukünftig nur noch geringes Verbesserungspotenzial. "Die Wurf- und Stoßdiziplinen haben den Nachteil, dass es nur wenige oder wie zum Beispiel beim Kugelstoßen nur eine einzige Bewegung gibt. Da wird es ganz schwierig, sich noch zu verbessern. Das Leistungsmaximum scheint erreicht."

Die Weltrekordmarken in den technischen Disziplinen stammen bei den Männern allesamt aus den 80er oder 90er-Jahren. Der Uralt-Rekord (74,08 Meter) im Diskuswerfen des ehemaligen DDR-Athleten Jürgen Schult datiert aus dem Jahr 1986. Ohnehin schwingt bei den alten Weltrekorden der DDR- und sowjetrussischen Athleten die Dopingfrage mit. In die Nähe des 400-Meter-Weltrekordes (47,60) von Marita Koch aus 1985 ist schon lange nicht mehr gekratzt worden.

Bloch warnt: Frodeno spielt mit seiner Gesundheit

Die Jagd nach den Bestmarken geht dennoch weiter: Triathlet Jan Frodeno beispielsweise hat auch nach seinem dritten Ironman-Triumph noch nicht genug und erklärt warum er weitermachen möchte: "Weil ich es kann, weil ich es liebe, weil es einfach ein Traum ist." Professor Bloch mahnt angesichts solcher Aussagen des mittlerweile 38-Jährigen allerdings auch zur Vorsicht, Frodeno spiele ab einem gewissen Grad mit seiner Gesundheit: "Er agiert leistungsmäßig auf einem unbekannt hohen Niveau und geht in Extrembereiche. Sein hohes Trainingspensum und die Änderungen seiner Lebensgewohnheiten sind eine große Unbekannte und eine mögliche Gefahr für seine Gesundheit."

Beweisen muss sich Frodeno eigentlich nichts mehr. Nach seiner eindrucksvollen Leistung ist er für viele in seiner Disziplin bereits "the greatest of all time" (der größte aller Zeiten). "Das war das Beste, was ich jemals bezeugen durfte", kommentierte der zweimalige Hawaii-Gewinner Chris McCormack (2007 und 2010) aus Australien am vergangenen Wochenende und ergänzte: "Das war personifizierte Perfektion." Dennoch wird die Frage wohl immer bleiben: Geht es noch besser?