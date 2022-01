Hallenhockey Regionalliga Ost : Güstrows ATSV-Damen erklimmen im Schweriner „Asyl“ Aufstiegsplatz

Für die Hockey-Damen des ATSV Güstrow hat sich ihr coronabedingter Umzug nach Schwerin am Wochenende gelohnt. Im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga holten sie mit einem 5:4 über den Spandauer HTC ganz wichtige Punkte.

Schwerin/Güstrow | In der kommenden Saison wird auch bei den Damen im Hallenhockey eine 2. Bundesliga gebildet, der in der Staffel Ost sechs Mannschaften angehören werden. Für den ATSV Güstrow geht es darum, den letzten noch freien Platz zu ergattern, denn fünf sind schon an Bundesliga-Absteiger ATV Leipzig 1845, Rotation Prenzlauer Berg, SC Charlottenburg, Berliner SC ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.