Handball 3. Liga : Mecklenburger Stiere haben mit dem VfL Fredenbeck leichtes Spiel

Schweriner Handballer bezwingen Schlusslicht Fredenbeck mühelos mit 38:26 (23:10).

Schwerin | So schnell kann es gehen. Vor dem Spieltag lagen die Mecklenburger Stiere in der A-Staffel der dritten Handball-Liga noch auf Rang acht, nach dem souveränen 38:26-Heimsieg gegen Schlusslicht VfL Fredenbeck kletterten die Schweriner dann wieder auf Platz vier. Tempohandball gegen einen überforderten Gegner Zwei Spiele in Folge hatten die Mannen v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.