Hallenhockey Regionalliga Ost : Güstrower ATSV-Damen finden für Heimspiele „Asyl“ in Schwerin

Güstrows ATSV-Damen stehen am Wochenende zwei Heimspiele der Hallenhockey-Regionalliga Ost bevor, darunter mit der Partie gegen den Spandauer HTC ein Aufstiegs-Endspiel. Coronabedingt muss in Schwerin gespielt werden.

Güstrow/Schwerin | Noch am Donnerstag hatte es danach ausgesehen, als ob die beiden Heimspiele der Damen des ATSV Güstrow in der Hallenhockey-Regionalliga Ost abgesagt werden müssten. Eine Spielgenehmigung für Güstrow war wegen Corona nicht zu bekommen. Doch in letzter Minute wurde mit Unterstützung des Schweriner SC Ersatz gefunden. Die Spiele heute (14 Uhr) gegen den ...

