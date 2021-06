Speedway : Güstrow erlebt WM-Rennen mit 2000 Zuschauern

Beim ersten Speedway-Rennen seit der Corona-Pandemie dürfen sich am Sonnabend 2000 Fans in Güstrow in einem WM-Lauf auf Top-Fahrer der U21 freuen, darunter mit Lukas Baumann und Norick Blödorn zwei Lokalmatadoren.

Güstrow | Endlich wieder Speedway in Güstrow und gleich beim Jahresdebüt ein WM-Lauf der U21. Groß ist die Freude im Verein, dass 2000 Zuschauer zugelassen sind. „Das ist ein schöner Dank für unsere Vorbereitungen und die Zusammenarbeit vieler Beteiligter“, freut sich Torsten Jürn, der 1. Vorsitzende. Am Sonnabend steigt um 18 Uhr in Güstrow eine von zwei Quali...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.