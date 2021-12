3. Handball-Liga : Grün-Weiß verabschiedet sich mit einem Sieg in die Winterpause

Schweriner Drittliga-Handballdamen bezwingen in der dritten Liga den HV Chemnitz nach starker zweiter Hälfte deutlich mit 34:21 (12:14).

Schwerin | Bei drei Niederlagen in Folge könnte man meinen, es handele sich um eine Krise. Zumindest wenn man den FC Bayern München als Maßstab nehmen möchte. Für die Grün-Weiß-Handballerinnen waren die letzten drei Niederlagen in der dritten Liga in den vergangenen Wochen allerdings so gar kein Grund, in Panik zu verfallen. Zumal sie diese Serie am Sonntagnachm...

