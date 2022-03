3. Handball-Liga Frauen : Grün-Weiß: Jetzt kommt die Kür

Die Drittliga-Handballerinnen von Grün-Weiß Schwerin können die letzten vier Saisonspiele recht entspannt angehen.

Schwerin | Vier Spiele haben die Drittliga-Handballerinnen von Grün-Weiß Schwerin in dieser Saison noch vor sich. Dreimal geht es dabei gegen Mannschaften, die in der Tabelle vor den Viertplatzierten Schwerinerinnen stehen. Da ist es gut, wenn das Abrutschen in die Abstiegsrunde nur noch sehr theoretisch möglich ist. Die Grün-Weißen können also Samstag ab 16 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.