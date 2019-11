Showkampf in Stierkampfarena : "Viva Mexiko": Federer und Zverev stellen Zuschauerrekord auf

Über 42.000 Zuschauer wohnten einem Showkampf der beiden Tennis-Profis Roger Federer und Alexander Zverev bei.

von dpa

24. November 2019, 11:05 Uhr

Mexiko City | Roger Federer und Alexander Zverev haben bei ihrem Showkampf in Mexiko einen Zuschauerrekord im Tennis aufgestellt. Nach Angaben der Veranstalter verfolgten 42 517 Tennis-Fans die Partie des 37 Jahre alten Schweizers gegen seinen 16 Jahre jüngeren deutschen Gegner.

Auch interessant: "Sieg Heil": Ex-Oranje-Nationalspieler van Basten sorgt für TV-Eklat





Federer siegte in der größten Stierkampfarena der Welt mit 3:6, 6:3, 6:2 und war danach völlig begeistert. "Ich werde diesen magischen Abend in Mexico City mit Alexander Zverev nie vergessen", schrieb der Rekord-Grand-Slam-Sieger bei Twitter. "Wir haben zusammen den Rekord gebrochen. Es lebe Mexiko!" Zum Abschluss ihrer Reise durch Südamerika steht am Sonntag noch ein Duell in Ecuador an.