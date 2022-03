Fussball-Landespokal : FCM Schwerin kassiert K.o. in der Nachspielzeit

Gegen den Oberliga-Konkurrenten Greifswalder FC hielt der FC Mecklenburg Schwerin lange mit. Aber in der Nachspielzeit kassierte er das 0:1.

Schwerin | Am Ende lagen die Nerven blank. 92 Minuten hatte der FC Mecklenburg Schwerin dem haushohen Favoriten Greifswalder FC im Landespokal-Viertelfinale Paroli geboten. Dann kassierte der Oberliga-Neuling gegen den Tabellen-Dritten, der in die Regionalliga aufsteigen will, doch noch das 0:1. Und als sich Greifswalds Lovro Sindik in der Nähe des Mittelkreises...

