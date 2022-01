3. Handball-Bundesliga : Erster Kracher 2022: Mecklenburger Stiere erwarten Stralsunder HV

Nach sechs Wochen Spielpause streben die Mecklenburger Stiere in der 3. Handball-Liga am Sonntag einen positiven Jahresauftakt an. Doch die Gäste vom Stralsunder HV sind seit sieben Spielen ungeschlagen.

Schwerin | Sechs Wochen und einen Tag nach ihrem bislang letzten Saisonspiel (bei dem sie Tabellen-Primus 1. VfL Potsdam mit einem 32:32 den ersten Punkt der Saison überhaupt abknöpften) starten die Mecklenburger Handball-Stiere am Sonntag um 16 Uhr (im Livestream auf sportdeutschland.tv) in der Schweriner Palmberg-Arena ins Punktspieljahr 2022. Das vor 200 zuge...

