Doppeltes Pech für Innenverteidiger : Erst Magen-Darm, jetzt im Hotel verletzt: Stark verpasst erneut Länderspiel-Debüt

Siebenmal stand Niklas Stark schon im Kader der Nationalmannschaft – doch auf sein Debüt muss er weiter warten.

von dpa

11. Oktober 2019, 20:18 Uhr

Tallinn | Innenverteidiger Niklas Stark fällt auch für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Estland aus. Der Abwehrspieler von Bundesligist Hertha BSC hatte bereits sein angekündigtes Länderspieldebüt gegen Argentinien am Mittwoch wegen eines Magen-Darm-Infektes verpasst.

Zudem zog er sich bei einer Trainingseinheit am Freitagvormittag im Teamhotel in Dortmund eine Verletzung am Bein zu, die genäht werden musste. Laut "Bild"-Informationen stieß Stark mit seinem Schienbein gegen eine Tischkante, als er gerade auf dem Weg zur Toilette war.





Stark fliegt damit nicht zum EM-Spiel am Sonntag (20.45 Uhr MESZ/RTL) nach Tallinn und ist bereits aus dem DFB-Quartier abgereist. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit.