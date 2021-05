Speedway : Erneut eine EM-Wildcard für Speedway-Ass Kai Huckenbeck

Die Speedway-Fans dürfen sich für das 2. EM-Finale am 26. Juni in Güstrow auf ein prominentes Fahrerfeld freuen. Als einziger Deutscher wird per Wildcard Kai Huckenbeck aus Werlte dabei sein.

Güstrow | Mit der Festlegung der fünf permanenten Wildcard-Fahrer ist das Starterfeld der Speedway-Europameisterschaft komplett. Wie erwartet wurde auch ein deutscher Drifter benannt, denn am 26. Juni ist Güstrow Austragungsort des zweiten Finals. Wie schon in den Vorjahren wird der Werlter Kai Huckenbeck die deutschen Farben vertreten. 2020 hatte er einen 11. ...

